Stormloop op Duivelse feestjes 19 juni 2018

02u55 0 Lint Zowel naar BAR4 in Mortsel als de AED filmstudio's in Lint zijn gisteravond achthonderd fans afgezakt om voor de Rode Duivels op het WK te supporteren. In het gemeentepark in Kontich was dat zelfs een duizendtal.

Beide organisaties spreken van een enorm succes. "Bij ons groot scherm binnen en aan het scherm op het terras was het over de koppen lopen", zegt organisator Wim Delarbre van het Lintse buurtcomité Molenveld. "Vier jaar geleden is ons comité naar AED gestapt met de vraag of we het WK in Brazilië mochten uitzenden. Dankzij het enthousiasme bij AED en de inzet van Studio Six Catering is dat toen een voltreffer geworden. Een vervolg was dus niet meer dan normaal. De mensen zijn achteraf nog gebleven voor onze afterparty met deejays en om de wedstrijd van Engeland ook nog te bekijken."





In zomerbar BAR4 aan Fort 4 in Mortsel werden er duizenden drankbonnetjes verkocht, onder andere aan de klein Tejo (10). "Tijdens de eerste helft was ik niet tevreden over de Belgen", zegt hij. "Maar de drie doelpunten in de tweede helft hebben alles goedgemaakt. Wie het tornooi zal winnen? Brazilië natuurlijk, de Belgen zullen eruit liggen in de kwartfinale", vreest Tejo.





Er werd onder andere ook meegevierd op grote schermen in de Boomse Hoogstraat, het Rode Kruisplein in Hemiksem en zomerbar Kaffée Allée in Edegem. In Kontich liep het gemeentepark vol met rode gezichten, daar organiseerde het gemeentebestuur dit event voor de eerste keer. "Duizend voetballiefhebbers, dat hadden we niet verwacht", klinkt het bij de gemeente. "De verkoop van vijfduizend drank- en eetjetons liep als een trein en honderden mooie gezichten bleven na de wedstrijd nog lang hangen." Alle organisatoren verwachten dat de volgende wedstrijd van de Rode Duivels, zaterdag tegen Tunesië, nog veel meer volk zal lokken. (BSB/CML)