Slachtoffertjes vliegen als vlinder 06 april 2018

Ook in Lint werd het bombardement herdacht. Exact 75 jaar geleden kwamen drie Lintse meisjes, Maria Ceulemans, Maria Bensel en Lea Cleerbout om in Mortsel toen ze naar hun school wandelden.





Hun familieleden en vijftig Lintse schoolkinderen kwamen gisteren samen aan het Oudstrijdersplein om hen te herdenken. "De oude gedenksteen is verloren gegaan", legt burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) uit.





"Daarom maakte lokaal kunstenaar Jan Verschueren een beeld van een grote boosaardige man die de oorlog symboliseert en drie fladderende vlinders voor de drie én alle andere oorlogsslachtoffertjes." Het beeld wordt pas permanent op het plein geplaatst nadat het gerenoveerd is. (BSB)