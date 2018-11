Schepenmandaten in Lint zijn verdeeld Eerste schepen Wouter Verbeeck verlaat lokale politiek, burgemeester Debrabandere geeft sjerp af na vier jaar Sander Bral

14 november 2018

12u02 0 Lint De postjes in Lint zijn verdeeld. Burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) zal na vier jaar zijn sjerp afstaan aan partijgenoot Rudy Verhoeven. Ex-burgemeester Tuyteleers keert terug naar het bestuur als schepen voor CD&V en neemt Caroline Van der Heyden mee. Alice Bruno blijft op post en Wouter Verbeeck verlaat het schepencollege.

De nieuwe coalitie van N-VA en CD&V was snel rond op verkiezingsdag. Grootste partij N-VA wisselde huidig coalitiepartner Groen-sp.a (goed voor vier zetels) in voor het CD&V van oud-burgemeester Stanny Tuyteleers (evenals vier zetels). Het verdelen van de schepenmandaten en bevoegdheden heeft iets langer op zich laten wachten maar één maand na de verkiezingen lijkt de kogel, op enkele details na, door de kerk.

Huidig burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) blijft nog vier jaar op post. In januari 2022 is hij 65 jaar en draagt hij de fakkel over aan Rudy Verhoeven (N-VA), die tot dan eerste schepen wordt. “Onze partij houdt van verjonging en echt jong kan je mij niet meer noemen”, lacht Debrabandere. “Het is dus niet meer dan logisch dat ik tijdens de volgende legislatuur op termijn een stap opzij zal zetten om iemand anders te profileren richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben al sinds 1981 actief in de Lintse politiek en in 2022 leun ik tegen de pensioenleeftijd aan. Rudy Verhoeven, huidig OCMW-voorzitter, is de meest geschikte opvolger binnen onze partij.”

De burgemeester is bevoegd over brandweer- en politiezaken, veiligheid, personeel, burgerlijke stand en feestelijkheden. Ruimtelijke ordening en mobiliteit worden de belangrijkste uitdagingen voor eerste schepen Verhoeven. Alice Bruno (N-VA) blijft op post in het nieuwe bestuur. Ze wordt tweede schepen en bevoegd over sport, jeugd en sociale zaken.

Voor CD&V keren Stanny Tuyteleers en Caroline Van der Heyden terug naar het bestuur. De ervaren Tuyteleers zal zich over financiën en openbare werken buigen. In Van der Heyden haar portefeuille zit vanaf januari onder andere cultuur en milieuzaken. De bevoegdheden van de huidige OCMW-voorzitter gaan ook naar CD&V.

Daarmee zijn alle mandaten verdeeld en is er geen plaats meer voor Wouter Verbeeck (N-VA), op dit moment nog eerste schepen. Gezien de partij voor verjonging wil gaan, leek Verbeeck de ideale opvolger voor de burgemeesterssjerp. “Dat is niet gezegd”, lacht Verbeeck. “Ik heb alles op een rijtje gezet en de keuze gemaakt om voltijds voor de provincie te gaan werken als adviseur mobiliteit aan het kabinet Luk Lemmens (N-VA).” Verbeeck startte in 2011 al bij de provincie, de afgelopen zes jaar werkte hij daar halftijds in combinatie met zijn schepenambt. “Ik zal me vooral gaan focussen op de aanleg van fietsostrades in de volledige provincie. Ik geef mijn volledig steun aan het nieuwe bestuur in Lint.”

Het kartel Groen-sp.a gaat met vier zetels naar de oppositie. Ook Vlaams Belang scoorde één zetel meer en kan nu met twee in de oppositie gaan zitten. Open Vld behoudt zijn twee zitjes op dezelfde bank.