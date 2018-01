Schauvliege kop van Jut voor inwoners van Lint 100-TAL BETOGERS TEGEN HELIHAVEN VERSTOORT NIEUWJAARSRECEPTIE CD&V DAVID ACKE

02u39 0 Buurtbewoners protesteren tegen de CD&V-top bij de AED-studios, waar de nieuwjaarsreceptie van de partij plaatsvond. Lint Afgevaardigden van het actiecomité tegen de komst van de helihaven op de site van AED-Studio's in Lint, zaten samen met minister Joke Schauvliege (CD&V). De vergadering leverde weinig op, al beloofde de minister wel de voorwaarden nauwlettend op te volgen. Een honderdtal buurtbewoners zakte af naar de AED-site om er te protesteren. CD&V hield er - ironisch genoeg - haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

"We zijn heel tevreden dat de minister ons heeft willen ontvangen, maar veel antwoorden hebben we niet gekregen. We verlieten het gesprek toch met een wrang gevoel." Dat is de beknopte samenvatting die Bert Luyten, voorzitter van de actiegroep gaf, na het gesprek met Schauvliege over de komst van de Helihaven besprak. "We hebben samen gekeken naar de toekenning van de milieuvergunning. Maar daar is niet veel duidelijkheid rond gekomen. De minister beroept zich op het feit dat het de Raad van State was, die haar beslissing om geen milieuvergunning toe te kennen, verwierp."





Maar volgens Luyten was die herroeping gebaseerd op een klein onderdeel van een veel groter dossier. "Het is jammer dat we een beetje op onze honger zijn blijven zitten. We hebben goede argumenten op tafel gelegd waar geen rekening mee is gehouden. Anders had de minister een andere beslissing kunnen nemen. Nu is het aan de Raad van State om de milieuvergunning alsnog tegen te houden," aldus Luyten. De minister beloofde wel alles nauwlettend op te volgen.





Een honderdtal buurtbewoners verzamelden voor het gesprek aan de AED-Studio's in Lint om hun ongenoegen te uiten aan de CD&V-aanhang, die er de traditionele nieuwjaarsreceptie vierde. De actievoerders pikten het niet dat de partij net daar hun receptie houdt. "Dit is ons uitlachen in ons gezicht," klinkt het. Kop van Jut was minister Joke Schauvliege, maar iedereen die de parking van de studio's opreed, kreeg het zwaar te verduren. "CD&V, weg ermee," "Zakkenvullers," "Corrupte partij" en zelfs "Moordenaars" werd door de menigte gescandeerd. Enkele politieagenten hielden van op afstand een oogje in het zeil. Echt grimmig werd het niet, al moest de politie af en toe tussenbeide komen om enkele actievoerders die de weg blokkeerden, aan te manen de weg vrij te houden.





Verontwaardigd

Filip Van Vlem, woordvoerder van AED zegt verontwaardigd te zijn over de actie. "Blijkbaar heeft de actiegroep het geweer van schouder veranderd en richt het nu de pijlen op de partij CD&V. Vergeet niet, dit is een zone van zware industrie. Dus zo'n helikopterhaven is hier perfect legaal."





Volgens Van Vlem is niemand gebaat bij lawaaihinder, zeker AED zelf niet. "Hier komen internationale filmcrews, de soap 'Familie' draait hier geregeld. Die mensen willen geen lawaai boven hun hoofd tijdens opnames."





Tegelijk zou de komst van de Helihaven het stuk groen op de site net redden van een eventuele kap voor een andere bedrijf.





