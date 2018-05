Pieter Embrechts presenteert nieuw album 19 mei 2018

Acteur en zanger Pieter Embrechts brengt vanavond zijn recente album Onderwoud in ontmoetingscentrum De Witte Merel in Lint. "Het Nederlandstalige dubbelalbum werd al overladen met lovende recensies", klinkt het bij de organisatie. "Samen met het magistrale SUN*SUN*SUN String Orkestra zal Embrechts zijn prachtige songs zeer intiem brengen." Zaterdag 19 mei in de Grote Zaal van OC De Witte Merel vanaf 20 uur. Tickets kosten 18 euro. Zestigplussers betalen 16,20 euro en jongeren 12,60 euro. Het optreden staat in het teken van Lint Boetiek. (BSB)