Overvaller met mes ontvlucht apotheek nadat alarm geactiveerd wordt Sander Bral

26 februari 2019

21u26 0 Lint Een gemaskerde man met een mes heeft een apotheek overvallen aan de Duffelsesteenweg in Lint. De overvaller sloeg dinsdagnamiddag zijn slag maar hij werd afgeschrikt door het alarm en zette het op een lopen zonder buit.

Dinsdagmiddag stapte een gemaskerde man een apotheek binnen aan de Duffelsesteenweg in Lint. Hij bedreigde de vrouw achter de toonbank maar die zou weinig onder de indruk geweest zijn. Ze activeerde het alarm via een noodknop waarop de overvaller het op een lopen zette. Hij moest afdruipen zonder buit.

De lokale politie kwam onmiddellijk ter plaatse om een klopjacht te organiseren op de dader maar die kon ontkomen. De recherche van PZ HEKLA voert het onderzoek. Eind vorige week werd een soortgelijke overval gemeld in een appartement in Wommelgem, daar waren de overvallers wel met twee. Vorige maand werd in Edegem ook al een apotheek overvallen en aan het einde van vorig jaar één in Boechout. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de verschillende feiten.