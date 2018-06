Oppositie struikelt over verkiezingsbelofte Groen-sp.a 07 juni 2018

02u48 0

Oppositiepartij Open Vld Lint heeft afgelopen gemeenteraad een motie ingediend om zowel de personenbelasting als de gemeentelijke opcentiemen te verlagen. "Dit omdat volgens het kartel Groen-sp.a de gemeentekas er warmpjes bijzit na een zogenoemd voorzichtig financieel beleid", verduidelijkt Luc Van Geyte (Open Vld). "Groen-sp.a nam dan ook een verlaging van de personenbelasting op in zijn verkiezingsprogramma. Met de hele oppositie achter ons en de steun van Groen-sp.a hoefde de Lintenaar niet tot de volgende legislatuur te wachten voor de belastingverlaging. Toch stemde het kartel tegen. Over een jaar wel belastingen verlagen maar nu nog niet? Klinkt als verkiezingspraat." "Dat klopt niet", reageert Hans Verreyt (Groen), die de lijst trekt voor Groen-sp.a. "De oppositie diende die motie enkel in om ons uit onze tent te lokken. Ze hadden ze al verworpen vooraleer er gestemd kon worden. Wij zijn nog steeds voor de verlaging van belasting op inkomsten, maar pas bij het volgende meerjarenplan dat in 2020 ingaat. De budgetten tot en met 2019 zijn in 2013 al opgesteld. Die kunnen we nu niet meer wijzigen." (BSB)





Meer over Groen-sp.a

politiek