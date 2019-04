Opnieuw grote cannabisplantage opgerold in zelfde loods Sander Bral

11 april 2019

17u01 0 Lint De lokale politie heeft 2400 cannabisplanten uit een loods gehaald en laten vernietigen. De plantage werd dinsdag in Lint ontmanteld nadat er klachten kwamen van wietgeur. Vijf Albanezen die de planten aan het oogsten waren, zijn opgepakt. Woensdag werd een zesde verdachte gearresteerd. Zeven jaar geleden werd in dezelfde loods al een omvangrijke plantage ontmanteld.

Het onderzoek van de recherche van de lokale politiezone HEKLA werd in gang gezet nadat buurtbewoners een doordringende cannabisgeur merkten rondom de loods in de Lintse Bossenstraat. Dinsdag ging de politie over tot actie en viel ze de loods binnen. Vijf Albanezen tussen 21 en 43 jaar werden op heterdaad betrapt tijdens het oogsten van maar liefst 2400 cannabisplanten. Ze werden meteen meegenomen. Woensdag werd nog een zesde verdachte gearresteerd die aan de plantage gelinkt kont worden. Ze mogen het alle zes gaan uitleggen aan de onderzoeksrechter.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe lang de plantage al actief was en hoeveel keer er al geoogst kon worden. In 2012 viel de politie al binnen in dezelfde hangar en ook toen werd er een omvangrijke plantage aangetroffen. Toen ging het niet om Albanezen maar Vietnamezen. Ook de Deense huurder van de loods werd toen gearresteerd. Er werden celstraffen tot drie jaar uitgesproken.

De drugs werden vernietigd en de loods werd verzegeld door de politie.