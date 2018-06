Onderhoud riolering 28 juni 2018

Na een grondige inspectie van het rioleringsnetwerk in Lint, kan gestart worden met een doorgedreven onderhoud. Twee jaar geleden startten het gemeentebestuur van Lint en watermaatschappij Pidpa met slibruimingen en camera-inspectie van de rioleringen. De meest dringende problemen in het Lintse rioleringsnetwerk werden na vaststelling meteen hersteld. "Deze operatie is uniek in Vlaanderen", benadrukt Wouter Verbeeck (N-VA), schepen voor Openbare Werken. Het rioleringsnetwerk van Lint wordt beheerd door Pidpa sinds 2007. Ongeveer negentig percent van de gemeente is voorzien van riolering die is aangelegd tussen 1960 en 1990. (BSB)