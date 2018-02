Nieuwbouw sporthal in laatste fase 28 februari 2018

De bouw van de nieuwe sporthal van Lint zit in de laatste rechte lijn. De renovatie van de kleedkamers en het sanitair werd vorig jaar al uitgevoerd en tegen de zomer zou de nieuwbouw klaar moeten zijn. "De nieuwbouw van de nieuwe sportzaal is de volgende stap in de modernisering van de sportinfrastructuur van Lint", klinkt het bij het gemeentebestuur. "De Lintenaars krijgen een moderne sportzaal, uitgerust met comfortabele sportvloer. Het gebouw is voorzien van kleedkamers, douches en sanitair, ook voor mindervaliden. Er is ook aandacht voor duurzaamheid. Toiletten worden gespoeld met regenwater, op het dak komen zonnepanelen en energiezuinige leds zorgen voor de verlichting." Aan de noordkant van het gebouw zorgt een grote glaspartij voor voldoende daglicht en de connectie tussen de sportvloer en de groenzone aan de Lindelei. Die zone wordt ook heraangelegd in samenspraak met de buurtbewoners, die binnenkort een nieuw infomoment over de werken mogen verwachten. (BSB)