Nieuw bos komt er na de zomer 16 mei 2018

Het gemeentebestuur van Lint kocht onlangs weilanden aan voor een bosuitbreiding aan de Luitersheide. De aankoop maakt deel uit van de klimaatmaatregelen die al enkele jaren lopen. Naast het aanleggen van nieuwe bossen bestaan die ingrepen ook uit het vergroenen van het gemeentelijke wagenpark, het lichtplan voor openbare verlichting en de isolatie van de publieke gebouwen. Het nieuwe bos zal in samenwerking met BOS+ aangeplant worden in het najaar. "Het wordt een gemengd bos met streekeigen aanplant", verduidelijkt Hans Verreyt (Groen), schepen voor Milieu. "Er komt ook een nieuw bospad dat zal aansluiten op het bestaande Laarzenpad dat de Luitersheide met het Uilenbos verbindt. Aan de fietsostrade tussen Lint en Lier voorzien we ruimte voor boeiende speelplekjes. Verder komt er ook een grote amfibiepoel en schuil- en graaszones voor onze reeën." (BSB)