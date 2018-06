Meters en peters houden buurtpleintjes in het oog 21 juni 2018

Bij de inhuldiging van het nieuwe speelpleintje en hondenloopzone aan verkaveling Papendonk in Lint werd gisteren het pilootproject Meter & Peter voorgesteld aan buurtbewoners. "In samenspraak met de buurt werd een speelplein aangelegd voor de 32 nieuwe woningen aan Papendonk en nieuwe hondenloopzone", vertelt Alice Bruno (N-VA) schepen voor Jeugd. " Tegelijk stellen we de testfase van het Meter & Peter-project voor. Omdat we als gemeentebestuur met onze neus niet overal bovenop kunnen zitten vragen we aan de bewoners van Papendonk om een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we samen overlast zoals sluikstorten, nachtlawaai en vandalisme tegengaan. Het is de bedoeling dat te doen op alle pleintjes in Lint." (BSB)