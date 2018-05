Matination pakt uit met derde gratis dancefestival 25 mei 2018

Feestorganisatie Matination organiseert het komende weekend de derde editie van het gratis elektronisch muziekfestival Matination Outdoor in het Gemeentepark van Lint. "Ons festival groeit elk jaar beetje bij beetje", klinkt het bij de organisatie. "Maar dit jaar is er een grote inspanning gedaan in de line-up met deejays. Zo hebben al onze Belgische dj's ervaring in de internationale dancescene en hebben ze een stek op Tomorrowland. Naast de muziek hebben we in ons eet- en drinkaanbod ook een serieuze kwaliteitsinjectie gestoken." Op het programma staan dj's Prinz, Smos, Capoon, Nukov & Yelmet en Kwallah. Het festival speelt zich zaterdag af van 13 uur tot middernacht in het Gemeentepark. Matination is in 2015 opgericht en zet vooral in op party's die overdag plaats vinden. (BSB)