Make-over Gemeentepark 29 mei 2018

Meteen na Pasen werd er in het Gemeentepark van Lint begonnen met de beheerswerken aan het park en de vijver. Het plan werd opgesteld door studiebureau Parkoer op basis van verschillende studies, bestaande plannen en de historische context van het groene gebied in het centrum van Lint. "De vijver werd volledig geruimd en krijgt een hoger waterpeil", legt Hans Verreyt (Groen) uit, schepen voor milieu en groenbeleid. "Op die manier wordt het water ook toegankelijk voor amfibieën. De nieuw geplaatste oeverbeplanting zorgt voor een betere ecologische werking en biedt de waterdieren extra bescherming. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw duurzaam filtersysteem met pompmechanisme en daarop aangesloten fonteinen die het water meer zuurstof geven." De huidige monumentale bomen werden gesnoeid en krijgen het gezelschap van nieuwe bomen die extra kleur moeten brengen in het park. De parkwegen werden heraangelegd met een nieuwe laag bosgrind. "De Lintenaar kan opnieuw een deugddoende wandeling maken door ons park zonder zijn voeten vuil te maken." (BSB)