Lint is 3500 bomen en struiken rijker met nieuw klimaatbos Sander Bral

09 december 2018

11u41 0 Lint 75 vrijwilligers hebben 3500 nieuwe bomen en struiken geplant in de Luitersheide voor het allereerste klimaatbos in Lint. Zaterdag trommelde het gemeentebestuur, BOS+ en Streekvereniging Zuidrand de bevolking op voor een gezamenlijke boomplantactie.

Het gemeentebestuur had zes uur voorzien om alle 3500 nieuwe bomen en struiken in de grond te krijgen maar de 75 vrijwilligers hadden daar maar vier uur voor nodig. Het enthousiasme voor het eerste Lintse klimaatbos was met andere woorden groot zaterdagmiddag. De gemeente kocht de weilanden aan de Luitersheide ter hoogte van de Zevenhuizenstraat onlangs aan voor bosuitbreiding. Samen met BOS+, sponsor Eandis en Streekvereniging Zuidrand werd een plan opgesteld dat het nieuwe divers bos van Lint doet aansluiten bij de bossen van het OCMW Lier.

Aan de ingang van het bos langs de fietsostrade komt een nieuwe speelplek. Dankzij het Europese subsidieproject Nature Smart Cities wordt er ook geïnvesteerd in een nieuwe trage weg en een amfibieënpoel. “Het was erg koud zaterdagmiddag tijdens het planten maar de werken schoten goed op”, klinkt het bij het Lintse gemeentebestuur. “Onze schoolkinderen hadden vrijdag natuurlijk al flink hun best gedaan tijdens de eerste plantactie.”