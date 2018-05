Lint Boetiek sluit af met knallend feest voor heel het gezin 26 mei 2018

De Lintse feestmaand mei wordt dit weekend afgesloten met het jaarlijkse Meifeest. Het Meifeest betekent het feestelijke einde van Lint Boetiek, waarbij het gemeentebestuur een maand lang de lokale zelfstandigen in de bloemetjes zette.





Traditie

"Het Meifeest is intussen een traditie geworden met vaste ingrediënten voor de hele familie zoals het kinderdorp, de rondleidingen, de exotische hapjes en de openluchtoptredens", klinkt het bij het gemeentebestuur. Op het programma staan de drie zwoele stemmen van Zsa Zsa Zsu, een stomende mix van tango, hiphop en jazz en een voorstelling van Theater FroeFroe voor iedereen vanaf vijf jaar oud. Het Meifeest speelt zich zondag af in het OC Meihof in de Kapelstraat 1 van 13 tot 19 uur. (BSB)