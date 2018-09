Lerenveld en Kontichsesteenweg schakelen over op led 06 september 2018

Het gemeentebestuur gaat vanaf het najaar de straatverlichting vervangen door dimbare ledverlichting. De eerste vervangingen gebeuren op de straten waar de grootste vermogens staan opgesteld en de besparing het grootst zal zijn, met name de Kontichsesteenweg en het Lerenveld. "De omvorming naar led is een volgende stap in het beleid rond duurzame energie", zegt Wouter Verbeeck (N-VA), schepen voor Openbare Werken. "In 2016 werd al een deel van de Lintse straatverlichting gedoofd in een nieuw lichtplan. Daarmee werd 35.000 euro bespaard die nu gebruikt wordt om de omschakeling naar ledverlichting te bekostigen. Zo besparen we opnieuw op het verbruik in de uitstoot van CO2." Volgend jaar volgt de Liersesteenweg. (BSB)