Koppen lopen op zonovergoten Meimarkt 12 mei 2018

02u33 0 Lint Honderden Lintenaars konden gisteren genieten van de jaarlijkse Meimarkt. Het handelscentrum dat van het gemeentehuis tot aan ontmoetingscentrum De Witte Merel loopt, was opnieuw het decor voor een avondmarkt met livemuziek.

"Met Lint Boetiek willen we een maand lang zoveel mogelijk volk naar ons handelscentrum lokken, en onze Meimarkt is zoals elk jaar een echte topper", glundert Wouter Verbeeck (N-VA), schepen voor Lokale Economie. "Het mooie weer is een enorme meevaller waardoor we van een echte topeditie kunnen noemen."





Enthousiast

"We zijn heel blij dat we deze avondmarkt voor de vijfde keer kunnen organiseren en dat onze lokale handelaars en verenigingen er zo enthousiast aan meewerken. De kermis voor de allerkleinsten en de livebands zijn de kers op de taart. Na het sluitingsuur ging het feest verder in de cafés tot zolang de voorraad strekte", lacht de schepen. De Meimarkt is één van de vele evenementen die het gemeentebestuur gepland heeft deze maand. Ze willen daarmee het lokale handelsleven in de verf zetten. Het absoluut hoogtepunt dit jaar is de opening van het nieuwe zorgcentrum Zonnestraat volgend weekend. Verder staat er ook nog een optreden van Pieter Embrechts (19 mei) en grote Meifeest (27 mei) op het programma. (BSB)