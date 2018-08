Johan Petit brengt try-out in Gemeentepark 18 augustus 2018

Acteur en cabaretier Johan Petit (44) komt maandag naar het Gemeentepark van Lint voor een nieuwe voorstelling. Hij brengt een try-out van zijn stuk Johan Petit Prult. "Het is een ode aan de vrijheid in zijn typisch sappige vertelstijl", klinkt het bij de organisatie. "Petit werkt momenteel aan een toneelstuk waarmee hij in het najaar op tournee gaat. In het teken van de ATV-zomervertellingen komt hij al wat dingen uitproberen op het publiek. Laat je meeslepen door deze rasverteller met een voorliefde voor nostalgie." Iedereen is welkom in het Gemeentepark vanaf 19 uur, de show start stipt om 20 uur. "De toegang is gratis, maar best breng je een eigen stoeltje mee. Brouwerij De Koninck trakteert iedere bezoeker op een Bolleke." Johan Petit studeerde aan het RITCS in Brussel, als acteur is hij nu verbonden aan het Mortselse theatercollectief Martha!tentatief. (BSB)