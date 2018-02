Isabeaux (26) opent Isabeau 09 februari 2018

Slechts 26 jaar en de Lintse Isabeaux Lens heeft al haar eigen modezaak. Met kledingwinkel Isabeau pakt ze vandaag uit met een klassevolle modezaak in de dorpskern. "Want daar is wel degelijk nood aan in de zuidrand van Antwerpen", verduidelijkt Isabeaux.





Exotisch

"Mensen willen niet meer per se naar de stad trekken om te shoppen. De nabijheid en de mogelijkheid om voor de deur te parkeren spreekt hen meer aan. Bovendien bied ik een exotisch assortiment van onbekende merken aan en is de service meer op maat van de klant dan in de grote stadsfilialen." Isabeaux heeft een achtergrond in de toegepaste psychologie maar zat al sinds haar tienerjaren tussen de kledij. "Ik heb als jobstudent altijd in kledingwinkels gestaan en na mijn studies was ik actief in de modewereld bij Q-Concept. Daar zag ik meer en meer leeftijdsgenoten hun eigen zaak starten wat mij overhaald heeft om in dit avontuur te stappen."





Isabeau opent vandaag de deuren van 10u30 tot 18u30 in de Koning Albertstraat 14. "Vijf jaar geleden stonden veel handelspanden in het centrum leeg", reageert Wouter Verbeeck (N-VA), schepen voor Lokale Economie. "We zijn blij dat die terug een invulling krijgen en ontvangen jong geweld die het ondernemerschap aandurven zoals Isabeaux met open armen." Meer info op





www.isabeaustore.be (BSB)