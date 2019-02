Infoavond rond dyslexie bij kinderen Sander Bral

13 februari 2019

11u08 0 Lint Het Wommelgemse NeuroVisueel Centrum geeft een informatieavond rond dyslexie, taal- en rekenproblemen bij kinderen in De Witte Merel in Lint. “Wij leren ouders hun kind zelf en beter van thuis uit te ondersteunen.”

“Wanneer automatiseringsproblemen om de hoek komen kijken, is afwachten geen optie” klinkt het . “Hoe sneller je ingrijpt, hoe kleiner de schoolse achterstand en de emotionele lading op het einde van de rit. Uiteraard ontwikkelt elk kind op zijn eigen tempo en zijn eigen manier, maar als er weinig of geen evolutie te zien is, grijp je als ouder beter in.”

Op de lezing komen onder andere herkenningspunten van beginnende automatiseringsproblemen aan bod en een andere kijk op taal- en rekenproblemen. “Met een eenvoudige en kindvriendelijke begeleiding leren wij u uw kind beter ondersteunen thuis.”

De lezing van het NeuroVisueel Centrum vindt plaats op woensdag 27 februari van 20u tot 22u in De Witte Merel aan de Liersesteenweg in Lint. De inkom is gratis. Reserveren via info@neurovisueelcentrum.be of 0032491360767.