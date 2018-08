Incident in woning: geen elektriciteit meer na tussenkomst brandweer in Lint Patrick Lefelon

31 augustus 2018

08u31

Bron: Eigen berichtgeving 1

Een groot deel van de Duffelsesteenweg in Lint zit zonder elektriciteit na een incident in een woning. De brandweer moest uitrukken voor een brand-en geurhinder in een doorgang tussen twee rijwoningen. Daar moest de brandweer de elektriciteit afsluiten omdat er mogelijk gevaar was voor kortsluiting.