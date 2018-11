Inbrakenplaag in Antwerpse zuidrand Sander Bral

28 november 2018

20u41 0 Lint Het is jammer genoeg een klassiek verhaal maar net zoals in de rest van Vlaanderen stijgt het aantal inbraken en inbraakpogingen in de zuidrand van Antwerpen drastisch tijdens de eindejaarsperiode. In Lint waren er al 23 inbraken sinds midden oktober. In de politiezone Rupel al 35 enkel deze maand.

De politiezone Rupel (Boom, Rumst, Hemiksem, Schelle, Niel) telde in december alleen al 35 inbraken. Inbrekers sloegen vooral toe in Hemiksem met negen inbraken en in Rumst waren dat er zelfs dubbel zoveel. In de Rupelgemeenten werden vooral woningen met achtertuinen geviseerd. De onverlaten sluipen binnen langs de tuin en klimmen dan richting het balkon op de eerste of de tweede verdieping. De terrasdeur open krijgen is voor professionele inbrekers een koud kunstje. De politie raadt aan om ook buitendeuren op de eerste verdieping of hoger goed af te sluiten.

De politiezone Rupel pleit bij het Vlaams kabinet voor Omgeving van minister Joke Schauvliege (CD&V) om inbraakwering bij nieuwbouw verplicht te maken. In Schelle is dat al tien jaar het geval en daar zijn opvallend minder inbraken en pogingen tot inbraak.

Ook in de politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) stijgt het aantal inbraken en pogingen de laatste maanden. In het kleine Lint alleen al werden al 23 inbraken geteld sinds midden oktober. Op 13 en 22 november werden er al klopjachten met politiehelikopter georganiseerd rondom de Van Putlei na meldingen van inbraakpogingen.

De lokale politiezones blijven aanraden om bij de minst verdachte beweging meteen het noodnummer te bellen. Zich aansluiten bij buurtinformatienetwerken (BINs) is ook een pro. In Lint is er op dit moment één BIN. Burgers die zich willen aansluiten of een nieuw netwerk willen oprichten zijn welkom op de infovergadering over BINs op donderdag 13 december om 20u00 in het gemeentehuis van Lint.