In Lint start WK vandaag al 02 juni 2018

02u45 0

Na de succesvolle edities van 2014 en 2016 zal het wereldkampioenschap voetbal opnieuw uitgezonden worden op groot scherm in Studio Six van de AED Studio's in Lint. "We vonden het een morele plicht om terug een superevent te organiseren rond het WK", klinkt het bij Studio Six Catering. "Nieuw is dat de drie voorbereidingswedstrijden ook worden uitgezonden op vraag van de vele voetbalfans." Die eerste match is vandaag al tegen Portugal. "We hebben een multimedia-voetbalstadion met groot scherm in de studio opgebouwd en ook buiten is er een enorm scherm met surround sound system." Naast de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK zelf en de finalematchen zijn ook de voorbereidingswedstrijden tegen Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni) te bekijken. Alle wedstrijden zijn gratis. Vanavond start de aftrap om 20.45 uur tegen Portugal. (BSB)