Holiday on Ice na tien weken repeteren klaar om de piste op te gaan Sander Bral

22 november 2018

19u58 0 Lint De repetities van de nieuwe show van Holiday on Ice zitten er bijna op. De laatste tien weken werd het nieuwe ijsdansspektakel voorbereid in de Lintse AED Studio’s op een tijdelijke ijspiste van 18 op 35 meter. Holiday on Ice begint volgende week aan haar nieuwe toer in Duitsland en Frankrijk.

De nieuwe show van de internationaal gerenommeerde ijsdansshow Holiday on Ice is zowel artistiek als technisch op punt gezet in Studio 7 bij AED. Het is al de derde keer op rij dat de filmstudio’s een ijspiste aanleggen zodat de productie van Holiday on Ice haar show kan voorbereiden. Glenn Roggeman, eigenaar van AED, is trots dat hij het gezelschap van 74 personen uit vijftien verschillende landen mag ontvangen. “We hebben de afgelopen vijf jaar de site technisch klaargemaakt voor zulke internationale repetities. Deze productie is wereldklasse en we zijn fier dat ze zich hier bij ons in Lint kan thuis voelen. We zetten België hiermee alweer op de kaart in de internationale entertainment wereld.”

Holiday on Ice bestaat intussen 75 jaar en trok in 105 shows al 330 miljoen bezoekers naar 630 steden in 80 landen. Het is daarmee de langstlopende ijsdansshow ter wereld. De nieuwe show ‘Showtime’ zal in Duitsland en Frankrijk rondtrekken van 29 november tot en met 28 april in dertig verschillende steden. Ook net voorbij de Belgische grenzen in Frankrijk (Lille) en Duitsland (Düsseldorf) stopt de show.

Tickets via www.holidayonice.com.