Harry Debrabandere gaat opnieuw voor de sjerp 21 februari 2018

Huidig burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) doet in oktober opnieuw een gooi naar de burgemeesterssjerp. Dat werd onlangs bekend gemaakt op de valentijnsreceptie van de lokale afdeling van N-VA. "We hebben in Lint voor een echte ommekeer gezorgd", klinkt het bij burgemeester Debrabandere. "We kunnen de Lintenaren een goed rapport voorleggen en vragen opnieuw het vertrouwen van onze inwoners. Want uiteraard is er nog meer werk aan de winkel. We willen de verandering voortzetten en onze gemeente in topconditie houden. Ik ben fier op al de mensen van ons team en trots op hun geleverde werk." Nog raakte bekend dat fractievoorzitter Kristel Ooms een stap opzij zal zetten voor de 41-jarige Tom Stragier. "Kristel stelde vast dat haar voorzitterschap nog moeilijk te combineren was met haar mandaat en haar familiale en professionele bezigheden", zegt kersvers voorzitter Stragier. "Ze besloot dan ook een stap opzij te zetten. We hebben begrip voor haar beslissing en danken haar voor haar voorbije werk. Met evenveel overtuiging zet ik mijn schouders onder onze campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen."