Handelscentrum maakt zich klaar voor Lint Boetiek 27 april 2018

02u35 0 Lint Voor de vijfde maal op rij zal de maand mei in Lint in het teken staan van de lokale handelaar. Met Lint Boetiek probeert het gemeentebestuur de kleine zelfstandigen in het centrum in de verf te zetten met allerlei activiteiten, workshops en feestelijkheden. Met 'zorg en gezondheid' als thema moet de opening van het nieuwe woonzorgcentrum het hoogtepunt van de maand worden.

"Lint Boetiek is vijf jaar geleden ontstaan als noodzaak om onze lokale handelaars te ondersteunen", vertelt Wouter Verbeeck (N-VA), schepen van Lokale Economie.





Zorg en gezondheid

"Elk jaar werken we met een specifiek thema en naar aanleiding van de opening van ons nieuw woonzorgcentrum is het thema dit jaar 'zorg en gezondheid'. Alle etalages en winkels krijgen dan ook in dat thema een make-over. In een kleine gemeente als Lint is het niet gemakkelijk om het handelsleven te laten bruisen maar met Lint Boetiek willen we meer dan ooit van ons centrum een beleving maken."





Werken park

Blikvanger van Lint Boetiek is naast de jaarlijkse Meimarkt (11 mei) en de feestelijke opening van het nieuwe woonzorgcentrum (26 mei) ook de Dag van het Park (6 mei). "Met de grote werken aan het park rondom het gemeentehuis zal dat dit jaar een speciale editie worden", benadrukt Hans Verreyt (Groen), schepen van Milieu. "De landschapsarchitect zal bezoekers op sleeptouw nemen doorheen het park dat we in ere willen herstellen." (BSB)