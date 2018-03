Half uur achtervolging eindigt met pepperspray 08 maart 2018

De lokale politie van Antwerpen kreeg gisterenavond wel met een zeer weerspannige verdachte te maken. In Antwerpen werd een geseinde nummerplaat herkend door een ANPR-camera waarna de achtervolging werd ingezet en een half uur later pas tot zijn einde kwam in Lint. Bij de arrestatie raakte een inspecteur gewond en de politie moest pepperspray gebruiken om de verdachte onder controle te krijgen. "Toen de nummerplaat automatisch herkend werd door één van onze camera's, waren we net met een Silvius-actie tegen gewelddadige diefstallen bezig", weet Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. De 20-jarige bestuurder ging er vandoor en werd een half uur lang achtervolgd over de E19 richting Brussel tot het voertuig aan de kant gezet kon worden in Lint. "Bij de overmeestering met pepperspray kreeg één van de inspecteurs nog een klap in het gezicht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Omwille van de Silvius-actie stond er een politiehelikopter paraat om bijstand te leveren." Toen de man werd ingerekend, werd ook zijn 45-jarige moeder gearresteerd. Het was gisteren nog niet duidelijk wat haar aandeel in het incident was. (BSB)