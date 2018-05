Groen-sp.a pleit voor verlaging inkomensbelasting 01 juni 2018

Het Lintse kartel Groen-sp.a wil de personenbelasting verlagen. "Met onze partij in de meerderheid kende Lint de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid", klinkt het. "Daardoor is het mogelijk om in de volgende legislatuur een belastingvermindering in te plannen. Een verlaging op inkomensbelasting is voordelig voor iedereen, ook mensen met een bescheiden inkomen. De verlaging van de onroerende voorheffing is minder efficiënt. Want dat zou enkel ten goede komen voor eigenaars van woningen. Zelfs voor eigenaars van bescheiden woningen stelt die verlaging weinig voor. De onroerende voorheffing in Lint ligt sowieso al lager dan in de rest van Vlaanderen. Terwijl de personenbelasting hoger is, een reden meer om in eerste instantie die belasting te verlagen." Groen-sp.a gelooft dat er marge is voor belastingverlaging en wil dat opnemen in de volgende meerjarenbegroting van de gemeente. De personenbelasting in Lint is gemiddeld 466 euro per inwoner. Het Vlaams gemiddelde is 319 euro per kop. (BSB)