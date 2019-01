Gemeenteraad legt eed af in Lint Sander Bral

08 januari 2019

13u42 2 Lint Met Caroline Van der Heyden (CD&V) telt het nieuwe schepencollege van Lint slechts één nieuwkomer. Maandagavond legde de volledige nieuwe gemeenteraad de eed af. Naast Van der Heyden zetelt ook oud-burgemeester Tuyteleers voor CD&V als schepen. Burgemeester Debrabandere en schepenen Bruno en Verhoeven blijven voor N-VA op post.

Meteen na de verkiezingen bleek dat vorig coalitiepartner Groen-sp.a gewipt werd door winnaar N-VA van burgemeester Harry Debrabandere. Daardoor verhuisden ex-schepenen Hans Verreyt en Geert Verhulst maandagavond op de installatievergadering in het gemeentehuis naar de oppositiebanken.

Dat ten voordele van CD&V, dat twee schepenen kan afvaardigen in het college. Oud-burgemeester Stanny Tuyteleers zetelt opnieuw als schepen en zal zich buigen over financiën en openbare werken. Zijn partijgenoot Caroline Van der Heyden is de enige nieuwkomer als schepen en heeft cultuur en milieuzaken in haar portefeuille en is nieuw voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Burgemeester Debrabandere doet er nog vier jaar bij en gaat dan op pensioen. Zijn sjerp zal naar partijgenoot Rudy Verhoeven gaan, ex-OCMW-voorzitter die de komende vier jaar als eerste schepen bevoegd zal zijn voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alice Bruno blijft ook voor N-VA op post voor sport, jeugd en sociale zaken.

Ex-schepen Wouter Verbeeck (N-VA) liet eerder al weten uit de lokale politiek te stappen. Hij is voltijds beginnen werken voor het provinciaal bestuur.