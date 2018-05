Gemeentebestuur vergroent eigen wagenpark 05 mei 2018

"Als je je inwoners wil aanmoedigen om te investeren in milieuvriendelijke wagens, moet je eerst in eigen boezem kijken", met die filosofie stelde schepen Wouter Verbeeck (N-VA) gisteren vier nieuwe groene bestelwagens voor. "Drie daarvan zijn voor onze technische diensten en één zal gebruikt worden voor ontmoetingscentrum De Witte Merel. Ze worden aangedreven door cng, oftewel milieuvriendelijk aardgas." Het gemeentebestuur investeerde 135.000 euro in de vier bestelwagens. "Op termijn moet heel ons gemeentelijk wagenpark uit milieuvriendelijke voertuigen bestaan." (BSB)