Gemeentebestuur in beroep tegen helihaven in Lint 05 april 2018

Het gemeentebestuur van Kontich gaat net als Lint en Hove in beroep tegen de beslissing van minister Joke Schauvliege. Die wil de nv Heliventure onder strikte voorwaarden alsnog een milieuvergunning voor een helihaven in Lint toekennen.





De helihaven ligt op het grondgebied van Lint, tegen de spoorlijn Antwerpen - Brussel. Maar aan de overzijde van de spoorweg ligt de woonwijk Kontich-Kazerne. Aangezien de vliegroutes daarboven liggen, vrezen de bewoners voor een verstorend effect. De gemeente steunt de bewoners.





Volgens de Kontichse schepen van Leefmilieu Wim Annaert (Dorpslijst Sander) kan er niet aangetoond worden dat de activiteiten van de helihaven complementair zijn aan de aangrenzende AED-studio's, wat vereist is volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Voorts vindt de schepen dat er niet kan bewezen worden dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden. "We beschikken dus over voldoende argumenten om deze vergunning in het belang van de omwonenden aan te vechten", verzekert de schepen.





De lokale CD&V-afdeling steunt de opgelegde voorwaarden voor het afgeven van de vergunning van haar minister Joke Schauvliege (CD&V).





Het is de Raad van State die zich zal uitspreken over de ingediende beroepen. (CML)