Gemeente stimuleert stoppen met roken 31 mei 2018

Na een hele maand feesten kent Lint Boetiek vandaag zijn allerlaatste evenementen. Het concept van het Lints gemeentebestuur om de lokale handelaars extra in de verf te zetten kende dit jaar het thema 'zorg' naar aanleiding van de opening van het nieuw welzijnscentrum Zonnestraal. In dat zelfde thema organiseert de gemeente vanavond een infoavond over stoppen met roken. "Stoppen met roken is moeilijk", klinkt het bij het bestuur. "Doe het niet alleen maar laat je begeleiden en kom eens luisteren naar een tabakoloog. Die geeft handige tips en gaat na wat roken voor jou betekent en hoe je je goed kan voorbereiden op het stoppen met roken."





Afspraak vanavond in de raadzaal van het gemeentehuis van 19.30 tot 21 uur. (BSB)