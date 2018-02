Foodtruck serveert dagschotels 17 februari 2018

02u42 0

Voortaan hoeft de Mortselaar niet meer te koken op vrijdag en in Lint moet men op dinsdag niet meer in de keuken zijn. Daarvoor zorgt de Mortselse Tonia Lauter (44) die met haar foodtruck Plat Du Jour kant-en-klare maaltijden aan de man brengt. "In ons samengesteld gezin met veel kinderen moet ik sowieso al grote porties klaarmaken", lacht Tonia.





Vier gerechten

"Nu maak ik gewoon een beetje meer dat ik dan kan verkopen aan mensen die niet altijd zelf willen koken. Mensen kunnen tussen vier verschillende gerechten kiezen die elke week veranderen. Er is altijd keuze tussen een vis-, vlees-, kip- en veggiemaaltijd. Aangevuld met seizoensgebonden gerechtjes zoals op dit moment een lekkere wintersoep. Ik heb vroeger altijd met veel plezier op de markt gestaan, ik werk graag zelfstandig, ik heb graag sociaal contact én ik kook graag. De opstelsom van die vier factoren is Plat Du Jour. Mijn startdag in Lint was al een succes en de reacties waren positief. Vrijdagnamiddag in Mortsel was er zelfs nog meer belangstelling, de zaken gaan goed en hopelijk kan ik binnenkort nog meer gemeenten aandoen in de zuidrand van Antwerpen."





Op dinsdag staat Tonia van 10u00 tot 17u30 op het Kerkplein van Lint en vrijdag is Plat Du Jour te vinden op het Stadsplein van Mortsel van 10u00 tot 18u00. Donderdagavond werkt Tonia op bestelling en kunnen maaltijden afgehaald worden bij haar thuis in de Walter Pompelaan 48 in Mortsel. Meer info op www.plat-du-jour.be. (BSB)