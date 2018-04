Extra studie voor verkaveling Zevenhuizen 12 april 2018

Het gemeentebestuur van Lint gaat een bijkomende studie aanvragen over de invulling van de nieuwe verkaveling Zevenhuizen in de Zevenhuizenstraat. Die studie komt er omdat het bestuur zeker wil zijn van de toekomstige waterhuishouding van het gebied. In het plan is plaats voor 193 woningen, waarvan 75 voor sociale woonmaatschappij De Ideale Woning. Het archeologische onderzoek, dat geen noemenswaardige vondsten opleverde, is inmiddels afgerond. Toch is er nog niet meteen sprake van een eerstesteenlegging want het bestuur zal een studiebureau inschakelen om de waterhuishouding te dubbelchecken. Het gebied is watergevoelig en buurtbewoners maakten zich eerder al zorgen over de afwatering. In de publieke groenzone komt collectieve waterbuffering zoals een vijver en grachten. In een volgend stadium kan het bestuur zich buigen over het stratenplan in het gebied. (BSB)