Eerste buurtinformatienetwerk is startensklaar 25 juni 2018

Het eerste Lintse buurtinformatienetwerk (BIN) is startensklaar. Bijna elke bewoner van het Molenveld, delen van de Molenstraat en de Molenvoetweg hebben hun engagement getoond door mee in het BIN te stappen. Een BIN kan ingeschakeld worden door de politie om na een incident mee uit te kijken naar mogelijke verdachten. "Een engagement dat ver boven de verwachtingen ligt, maar dat ook aantoont hoe gewenst de oprichting van een BIN is", klinkt het bij het Lintse bestuur. "Dankzij de inzet van de buurtbewoners en de stimulans van coördinator Henk Genbrugge en zijn rechterhand Timothy Matthijs kan het eerste Lintse BIN straten." De ondertekening vindt vanavond plaats. (BSB)