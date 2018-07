De Witte Merel klaar voor nieuw cultuurseizoen DEURNESE KUNSTENAAR ZET BELANGRIJKSTE ARTIESTEN OP GRAFFITIMUUR SANDER BRAL

26 juli 2018

02u36 0 Lint Isolde Lasoen, Maaike Cafmeyer, Wim Opbrouck en Tom Van Dyck: deze grote namen pronken voortaan op de inkommuur van OC De Witte Merel in Lint. Graffitikunstenaar Eli Frenken legt vandaag de laatste hand aan de headliners van het nieuwe cultuurseizoen.

Ook dit jaar heeft ontmoetingscentrum De Witte Merel aan de Liersesteenweg graffiti-artiest Eli Frenken (36) uit Deurne opgetrommeld om de muur van twee op vier meter aan de inkom te verfraaien. Wie tegenwoordig het ontmoetingscentrum passeert, wordt in de ogen gekeken door muzikante Isolde Lasoen en acteurs Maaike Cafmeyer, Wim Opbrouck en Tom Van Dyck, de grootste namen van het nieuwe cultuurseizoen dat in het najaar van start gaat.





Pieter Embrechts

"We doen dit al enkele jaren", vertelt programmator Tom Schiepers. "Enerzijds zijn we enorme fan van het werk van Eli en anderzijds is het ook een vorm van reclame voor ons najaarsseizoen. Mensen keken vorige jaren al met verwondering naar portretten van onder andere Guido Belcanto, Pieter Embrechts en Stef Bos. Muzikant Daan was zo onder de indruk van zijn tekening dat hij het achteraf mee naar huis heeft genomen. Een maand vooraleer Gorki op ons podium zou staan, overleed Luc De Vos. Zijn laatste portret hangt hier bij ons op de binnenmuur. Uit eerbetoon hebben we dat nooit laten overschilderen en hebben we het concept van de graffitimuur naar buiten verhuisd dat jaar."





"Ik ben blij met deze jaarlijkse opdracht", lacht kunstenaar Eli Frenken. "Ze geven mij gewoon vier namen waarmee ik zelf aan de slag kan gaan." Eli is al twintig jaar met graffitikunst bezig. "Dat is begonnen met taggen in de clandestiene sfeer", lacht Eli. "Maar ondertussen heb ik er mijn fulltime bezigheid van kunnen maken. Met het collectiefje Spray Paint Artists werk ik voor grote muren en projecten samen met enkele andere artiesten. Verder hou ik me ook bezig met ontwerpen voor kleding en schilderijen op canvas. Ik kan eigenlijk alles met een spuitbus. Het liefst laat ik me creatief volledig gaan, maar als mensen mij vragen om een smurf te tekenen, doe ik dat ook."





Het najaarsseizoen in De Witte Merel start begin oktober. Naast de vier blikvangers op de muur passeren onder andere ook Marcel Vanthilt en Dimitri Leue. "De Witte Merel heeft twee grote troeven", besluit programmator Schiepers. "Een polyvalente zaal met tribunes voor 425 personen, wat uniek is de regio en een klein zaaltje voor zeventig man met de uitstraling van een comedy-café met een bar. De blikvangers zetten we in de grote zaal en in het gezellige zaaltje is ruimte voor bijvoorbeeld de try-out van Dimitri Leue." Alle info over de programmatie en tickets via www.lint.be/podium.