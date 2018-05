De Wilg verovert troffee scholenveldloop 24 mei 2018

02u54 0

394 kinderen, leerkrachten en ouders. Zoveel lopers namen er gisteren deel aan de jaarlijkse scholenveldloop op het domein van basisschool De Wilg uit Lint. De Wilg ontving lopers van drie tot twaalf jaar oud van zeven verschillende scholen uit de zuidrand.





Ook oudleerlingen, volwassenen en leerkrachten mochten meelopen. Afhankelijk van de leeftijden werden er afstanden tussen vijftig en achthonderd meter afgelegd. "Ter ere van de dertigste editie hebben we voor de eerste keer de 'proud to be fout'-run gehouden", lacht directrice Katleen Vleugels.





"Daar ging het niet om de snelste tijd maar om de gekste toestanden. Onze leerlingen waren niet enkel leuk uitgedost, maar gingen ook al huppelend over de meet en sommigen liepen het hele parcours zelfs achteruit. Vorig jaar won De Schans uit Kontich nog de wisselbeker voor het meeste punten, maar dit jaar heeft onze eigen school die weer veroverd", glundert Vleugels. Marc Lemmens, oud-directeur van De Wilg naar wie de wisselbeker vernoemd is, kon de trofee terug aan zijn eigen school overhandigen na afloop. "Mater Christi heeft een prijs gewonnen voor de gastschool met de meeste deelnemers. Ongeveer elke deelnemer had twee supporters bij en het was stralend weer, dus we hebben met heel veel volk kunnen genieten van onze jaarlijkse veldloop." (BSB)