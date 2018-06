Burgemeester sust: "Geen onteigeningen voor Kasteelplein" 29 juni 2018

02u39 0

Er heerst ongerustheid bij buurtbewoners van het Kasteelplein. Het gemeentebestuur plant in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een nieuw project op de site waar een mix van woningen en groen moet komen.





Na een openbare wedstrijd werd architectenbureau Metapolis aangeduid om de plannen uit te werken. "Op de website van dat bureau is al een maquette te zien van het Kasteelplein zonder dat de buurt enige inspraak heeft gehad", hekelt Luc Van Geyte van oppositiepartij Open Vld.





"Daar is te zien hoe woningen van verschillende eigenaars plaats moeten ruimen voor nieuwbouw." "Geen paniek", reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Hans Verreyt (Groen), die zich samen met de OCMW-voorzitter over het dossier buigt.





Visie van architecten

"Die maquette toont de visie van de architecten, maar die is helemaal niet definitief. Aan het masterplan moet zelfs nog begonnen worden. Dat zal iets voor de volgende legislatuur zijn. De woningeigenaars kunnen op beide oren slapen, we hebben uitdrukkelijk aan De Ideale Woning meegedeeld dat we geen interesse hebben in onteigeningen." Naast open ruimte moet er op het Kasteelplein een mix komen van sociale woningen en privé-eigendommen. Een concrete timing van het project is er voorlopig nog niet. (BSB)