Burgemeester legt eed af: “Veiligheid wordt de prioriteit de komende zes jaar.” Sander Bral

24 december 2018

15u09 0 Lint Harry Debrabandere (N-VA) heeft zijn eed als burgemeester afgelegd. Hij zal nog vier jaar burgemeester zijn van Lint vooraleer hij op pensioen gaat en zijn sjerp doorgeeft aan partijgenoot Rudy Verhoeven. “We gaan de komende zes jaar vooral inzetten op een veilig Lint.”

Gouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft een uitzonderlijk drukke eindejaarsperiode. De ene nieuwe burgemeester volgt de andere op om de eed af te leggen in het provinciaal Parkhuis in Antwerpen. Maandagochtend was zittend en nieuw burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) aan de beurt voor Lint. Het is de tweede keer op rij dat hij de eed mag afleggen bij de gouverneur.

“Dat doet wel iets met je. Het is een hele eer om burgemeester te zijn van een gemeente”, reageert Debrabandere. “Mijn vrouw, nichtje en algemeen directeur van de gemeente hebben dat plechtige moment mogen meevolgen. Dat deed deugd. We hebben ons wel moeten reppen om op tijd ter plaatste te zijn, want we hadden zondagavond nog een laat kerstfeestje”, lacht de burgemeester.

“We zijn volop bezig met het schrijven van ons programma”, keert Debrabandere terug naar de ernst. “We hebben de afgelopen zes jaar al flink wat gerealiseerd maar er zijn zeker nog uitdagingen in Lint. Veiligheid wordt ons belangrijkste thema. Afgelopen zomer is het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) opgestart in Lint. We willen daar zeker nog mee uitbreiden. Ook het installeren van camera’s moet Lint een veiligere plaats maken.”

“Verder willen we graag ook al onze gemeentediensten in één gebouw plaatsen en zullen we hier en daar dus enkele verhuizen moeten organiseren”, gaat Debrabandere verder. “De verkeersveiligheid rondom scholen kan ook beter. We gaan voor meer zone dertig en voet- en fietspaden moeten heraangelegd worden.”

Het nieuwe bestuur zal zich ook moeten buigen over drie heikele punten van de afgelopen jaren. De helikopterhaven van de AED Studio’s, het project Zevenhuizen en een mogelijke fusie van de gemeente.

“We zijn nog steeds in beroep aan het gaan tegen de beslissing van minister Schauvliege (CD&V) voor de vergunning van de helihaven van de filmstudio’s”, benadrukt Lint. “Het is daar nog wachten op een beslissing van de Raad van State. Occasionele vluchten voor personen die in de filmstudio’s moeten zijn, kan nog voor ons. Maar het organiseren van vlieglessen en trainingen gaat een brug te ver. We willen het aantal vluchten zoveel mogelijk beperken om overlast tegen te gaan.”

“Ook voor het bouwproject aan overstromingsgebied Zevenhuizen is het nog afwachten”, gaat de burgemeester verder. “Het is wel degelijk de bedoeling om daar een mix van een tweehonderdtal woningen te plaatsen. Eerst moet een bijkomende waterstudie duidelijkheid scheppen of er wel op een verantwoorde manier kán gebouwd worden in het overstromingsgebied.”

“Lint viert binnenkort haar honderdvijftigjarige afscheuring van Kontich, maar een nieuwe fusie zit er mogelijk wel aan te komen”, waarschuwt Debrabandere. “Als er een fusie komt, willen we daar als gemeentebestuur zelf ook wel iets in te zeggen hebben. Het is dus belangrijk dat we proactief handelen vooraleer we door de bovenlokale politiek in een gedwongen fusie geduwd worden.”

In 2022 gaat Harry Debrabandere op pensioen na 36 jaar lokale politiek. Hij wordt opgevolgd door partijgenoot en huidig OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven, die tot dan de bevoegdheden ruimtelijke ordening, woonbeleid, vastgoedbeleid, stedenbouw en mobiliteit in zijn portefeuille krijgt.