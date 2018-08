Bestuur verkoopt rookmelders aan lage prijs 01 september 2018

Dankzij de samenwerking met de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur van Lint zijn inwoners de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een degelijke rookmelder aan te kopen voor een gunstige prijs. Vanaf 2020 worden rookmelders namelijk verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Het gaat om de First Alert rookmelder met een marktwaarde van 32 euro die voor 16 euro verkocht zullen worden in het OCMW-huis aan de Liersesteenweg. De batterij van de rookmelder heeft een levensduur van tien jaar en heeft tien jaar garantie vandaf de dag van aankoop. Kopers krijgen ook een folder met tips over de plaatsing en het onderhoud. Lintenaars die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoedkoming betalen tien euro voor een rookmelder. Het voorstel komt van fractieleider Luc Van Geyte van oppositiepartij Open Vld. "Ik ben blij dat mijn voorstel op de gemeenteraad van mei zo snel een gevolg krijgt", zegt Van Geyte. "Rookmelders kunnen levensreddend zijn en het stimuleren van brandveiligheid is een prioritaire opdracht van onze politici." (BSB)