Asfalteringswerken starten 6 augustus 26 juli 2018

Begin augustus krijgen verschillende straten in Lint een nieuwe toplaag in asfalt. Van donderdag 6 augustus tot zaterdag 8 augustus wordt er lokale verkeershinder verwacht door de werken.





Het gaat om de Bouwenstraat vanaf het kerkhof tot de grens met Lier, de Van Asschestraat, de Acacialaan, de doorsteek aan Café 't Hoefijzer en de Koning Albertstraat. Die laatste krijgt een nieuwe toplaag vanaf de Van Putlei tot de Veldstraat. Naast doorgaand verkeer is er tijdens de werken ook geen mogelijkheid tot parkeren.





(BSB)