Armbandenbedrijf ambassadeur voor sociale tewerkstelling in eigen land 21 juni 2018

Het Lintse bedrijf Gemini Bracelets gaf gisteren met trots het startschot van 'Handmade in Belgium' in de AED-filmstudio's. Het bedrijf startte vijf jaar geleden met vijf werknemers met het ontwerpen van armbanden voor mannen. Ondertussen werken er al zestig mensen voor het bedrijf, onder andere in Hasselt en Lier. Goed voor 150.000 nieuwe armbandjes per jaar. "Al onze armbanden worden met de hand gemaakt in sociale werkplaatsen in eigen land", zegt manager Arne Schelkens. "Zo steunen we niet alleen de sociale tewerkstelling maar zorgen we ook voor kwaliteit uit eigen land met enkel natuurlijke producten. We hebben daarvoor de Handmade Award van Unicef gekregen voor de provincie Antwerpen."





Gezichten van het bedrijf zijn Bartel Van Riet en Kurt Rogiers en ook BV's als Karen Damen en Axel Daeseleire tekenden gisteren presentop de officiële lancering. (BSB)