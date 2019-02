AED Studios pakt uit met nieuwe keuken en viert samenwerking met Belgocatering Sander Bral

01 februari 2019

17u53 0 Lint Studio 6 in de AED-filmstudio’s in Lint heeft haar keuken volledig vernieuwd. De nieuwe keuken, de foodconcepten voor televisiecrews en evenementen en de officiële samenwerking met Belgocatering werd vrijdagavond gevierd met ‘de laatste nieuwjaarsreceptie van het nieuwe jaar’.

“Hoe spectaculair de locaties in onze filmstudio’s ook zijn, een feest zonder taart is gewoon een vergadering”, klinkt het bij AED Studios. “Een memorabel feest heeft heerlijke gerechten nodig en daarom slaan we de handen in elkaar met Belgocatering. Wie in AED Studios een evenement inricht, kan Belgocatering vragen om catering op maat. Van een gemoedelijke streetfoodmarket tot een gastronomisch diner met een sterrenchef zoals Sergio Herman.”

“Dagelijks zijn in de de filmstudio’s honderden productiemedewerkers druk in de weer. Om al die hongerige magen te stillen, heeft Belgocatering in Studio 6 een poepchique keuken met zelfbedieningstogen ingericht. Iedereen die de site van AED bezoekt of er werkt, vindt in Studio 6 een verkwikkend ontbijt of een versterkende koffie, een heerlijke lunch of een lekker tussendoortje.”