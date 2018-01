AED Studios dan toch in de lucht met helikopters 02u41 0 Foto De Freine Woordvoerder Filip Van Vlem en CEO Glenn Roggeman op de helikopterlandplaats.

Na jarenlang procedure voeren rond de helikopterlandplaats haalt AED Studios eindelijk zijn slag thuis. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) verleende deze week een milieuvergunning aan NV Heliventure FTO, die zal instaan voor het helikopterverkeer van AED Studios. "Bij de overname van de gebouwen vijf jaar geleden was de landplaats al operationeel, maar we hebben zo lang moeten wachten op een vergunning", klinkt het bij woorvoerder Filip Van Vlem en Glenn Roggeman, CEO van de AED Group. "Gelukkig kwam de minister terug op haar eerdere beslissing en hopelijk kunnen we zo snel mogelijk van start gaan met onze vluchten die van cruciaal belang zijn voor de verdere internationale uitbouw van onze filmstudio's."





De buurtbewoners, die zich vooral om geluidshinder bekommeren, zijn minder opgezet met de vergunning. "Zij hoeven zich niet te veel zorgen te maken", klinkt het verder bij AED. "Er mogen maximaal twintig vluchten per week plaatsvinden en op zon- en feestdagen is het al helemaal niet meer mogelijk. Er zullen altijd tegenstanders blijven roepen, en daar hebben we ook begrip voor. Maar we vermoeden dat de komende maanden snel zullen uitwijzen dat er weinig hinder zal zijn." (BSB)