1 ton cocaïne verstopt tussen fruitpulp: vijf verdachten opgepakt Patrick Lefelon

18 januari 2019

15u00 0 Lint Vijf mannen zijn opgepakt toen zij woensdagavond vaten met fruitpulp losten in een loods aan de Liersesteenweg in Lint (Antwerpen). In de vaten zat een grote lading cocaïne verborgen. De douane is nog bezig met de cocaïne uit de vaten te halen en kan de lading dan pas wegen. Het zou minstens om 500 kg gaan.

Het Antwerpse gerecht voerde al langer een onderzoek naar een organisatie die via bedrijfjes cocaïne invoerde. Twee ladingen werden begin dit jaar onderschept, van respectievelijk 343 en 232 kilo. Die drugs zaten verstopt in een container met hout. Alles samen wordt de bende verdacht van invoer van ruim 1 ton cocaïne. Gerekend aan een straatwaarde van 50 euro per gram is die voorraad een fortuin waard.

De vijf mannen van 30, 31, 34, 35 en 48 jaar zijn afkomstig uit Lint, Antwerpen en Deurne. Zij blijven allemaal aangehouden en verschijnen aanstaande dinsdag voor de raadkamer.



Patisseriebedrijf

Eén van de mannen die is opgepakt, is de gebruiker van de loods, Carl D.W. uit Lint. De man is een bekend figuur omdat hij met zijn patisseriebedrijf vroeger aan bekende horecazaken leverde in het Antwerpse. Die zaak zette hij stop en hij maakte de overstap naar de bouwsector. De man werd nooit eerder veroordeeld in drugszaken.

Een andere verdachte is Joeri V. (34), de man die met de vrachtwagen naar het bedrijf in Lint kwam gereden. Hij was vooral actief in de fitnesssector maar zette net voor Nieuwjaar zijn fitnessbedrijf stop.

Tot slot is er ook Mohamed B., een man uit Schoten, die vooral als koerier werkt. Hij doet wel ritten voor het koerierbedrijf van een zakenman die vroeger al in drugszaken werd veroordeeld. Ook Mohamed B. werd opgepakt toen de bende bezig was de lading uit de vrachtwagen te halen. Over de andere verdachten is er geen verdere informatie.