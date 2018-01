"Zoo tot leven wekken in musical" 'ZOO OF LIFE' VAN 3 TOT EN MET 15 APRIL IN KONINGIN ELISABETHZAAL DIETER LIZEN

02u55 0 Foto De Freine De cast: Jelle Cleymans, Janine Bischops, Peter Thyssen, Barbara Dex, Warre Borgmans, Ivan Pecnik, Nele Goossens, Sandrine, Shana Pieters, Lotte Stevens, Leendert De Vis, Hannes Vandersteene en Brent Pannier. Lint Met honderden figuranten, spectaculaire decors en speciaal voor deze voorstelling geschreven livemuziek belooft 'Zoo of Life' een ongezien musicalspektakel in de Koningin Elisabethzaal. De Zoo blaast maar één keer 175 kaarsjes uit en daarom trekt het dierenpark ook een blik rasacteurs open: Jelle Cleymans, Warre Borgmans, Tinne Oltmans en Janine Bisschops zongen gisteren voor de allereerste keer samen in de AED Studio's in Lint.

Het verhaal van de nieuwe musical 'Zoo of Life' gaat over de liefde voor de Zoo, maar ook de liefde tussen dieren en mensen. Gorillaverzorger Tim (Jelle Cleymans) gaat fluitend door het leven. Hij is dol op zijn job en op zijn hartendief, de lerares Ellen (Tinne Oltmans). Achter die zorgeloze façade schuilt echter een tragische geschiedenis van een gebroken familie. Zijn oom Ben werd in de jaren '90 vermoord door stropers in Afrika en dat schudde de relaties in hun familie danig door elkaar.





Mater familias en oma Leonie (Janine Bisschops) vindt troost bij haar lievelingsdieren zoals de vlinders en de aquariumbewoners. Haar zoon Ludo (Ivan Pescik) verzorgt de okapi's met hart en ziel maar zoon Guido (Peter Thyssen) is na het drama in Afrika een totaal andere weg opgegaan als baas in de Antwerpse haven. Hij verafschuwt de Zoo en het feit dat zijn eigen zoon Tim er per sé bij de mensenapen aan de slag wilde gaan. "Het is fijn dat we hier in de picture staan als acteur, maar eigenlijk speelt de Zoo de enige echte hoofdrol in het stuk", zegt Bischops.





Tussendoor zie je immers ook het wel en wee van de dieren en de smakelijke commentaar van de vaste bezoekers van de Zoo zoals Max, een rol van Warre Borgmans. "Voor mij is dit mijn allereerste musical. Ik heb al veel musicals gezien maar in de zaal besef je niet altijd wat voor een geoliede machine zo'n musical eigenlijk is. Zeker als je met meer dan 400 figuranten moet werken. Maar ik heb alle vertrouwen in Luc (Luc Stevens, de regisseur, red.) als kapitein om dit schip in goede banen te sturen."





Foto De Freine Regisseur Luc Stevens toont een van de decors van de musical.

Orkest

Het orkest, 13 man sterk, staat mee op het podium van de Koningin Elisabethzaal en voert live de speciaal voor deze voorstelling geschreven muziek van Jan Gevers uit. Het decor bestaat uit echte decorstukken, doeken en gigantische led-schermen waardoor er heel snel kan geswitcht worden tussen de scenes. "Het ene moment zit je nog in de Afrikaanse jungle en een vingerknip later waan je je in het pinguïnverblijf of in het Centraal Station waar de personages uit een echte trein lijken te stappen", zegt regisseur Luc Stevens. "We wekken echt de Zoo tot leven op de scene." De repetities vinden vanaf februari plaats in de AED Studio's in Lint, groot genoeg om het decor helemaal na te bouwen.





Flamingoplein

Eigenlijk begint de voorstelling al buiten de zaal op het Flamingoplein want voor elke voorstelling zullen tweehonderd verklede figuranten de bezoekers meenemen naar de Zoo van weleer. In totaal doen er 460 fans van de Zoo mee, niet tegelijkertijd. De 16 professionele acteurs, ook Sandrine en Barbara Dex onder meer, namen er samen al eens het script door en oefenden al eens hun stembanden met een eerste liedje. "Het is al lang geleden dat ik zelf de Zoo eens heb bezocht, hoewel ik een echte Antwerpse ben", zegt Tinne Oltmans, frontvrouw van popband Ghost Rockers. "Maar als kind vond ik het al een magische plek. Niet verwonderlijk dat ook al die Zoo-fans die meespelen zo enthousiast zijn. Ik krijg nu al berichtjes van 'hey Tinne, wij staan binnenkort samen op de planken', dat maakt het heel erg leuk."





'Zoo of Life' speelt van 3 tot en met 15 april in de Koningin Elisabethzaal. Wie nog tickets wil, moet snel zijn, er zijn al 1.600 kaartjes de deur uit.