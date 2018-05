"Sonja is onze superwoman" BASISSCHOOL DE WILG ZET POETSVROUW NA 30 JAAR DIENST IN DE BLOEMETJES SANDER BRAL

30 mei 2018

02u26 2 Lint Basisschool De Wilg in Lint kroonde poetsvrouw Sonja gistermiddag tot heldin van het jaar met een verrassingsfeest. "Sonja werkt al meer dan 30 jaar voor ons en doet zoveel meer dan poetsen alleen", klinkt het. "Na zoveel jaar mag zij zeker eens in de bloemetjes gezet worden."

Sonja Van den Eynde werd afgelopen februari zestig jaar en start in september haar 31ste schooljaar als poetsvrouw bij basisschool De Wilg aan het Eikhof in Lint. "Sonja ziet er nog steeds stralend uit en barst van de energie", lacht directrice Katleen Vleugels.





Midden in de nacht

"Ze doet haar werk na al die jaren nog steeds uitstekend waardoor onze school altijd spic en span is. Maar ze doet nog zoveel meer. Boodschappen voor de school, het leveren van warme maaltijden, de refterdienst, het naaien van gordijnen en verkleedkleren en alles altijd opruimen. Ze regelt zelfs de verhuur van onze zaal aan derden en in het midden van de nacht stormt ze naar de school bij een stroompanne of inbraakalarm. Ze staat altijd paraat om ons te helpen, Sonja is een superwoman."





Om al die redenen nomineerde de school Sonja voor de wedstrijd 'Leraar van het jaar' van het onderwijstijdschrift Klasse dat dit jaar op zoek gaat naar het beste ondersteunend personeelslid. "Van 11.000 inzendingen werd Sonja niet geselecteerd voor de laatste honderd genomineerden", gaat Vleugels verder. "Onterecht, volgens ons, daarom hebben we besloten haar zelf tot leraar van het jaar te kronen."





Verbaasd

Heel de dag lang hingen er affiches in de school met de boodschap om tegen drie uur naar de speelplaats te komen om de held van het jaar te vieren. "Ik wist niet dat die uitnodiging ook voor ons was", herbeleeft Sonja zelf. "Tot een collega zei dat ons gevraagd werd de ceremonie ook bij te wonen. Toen ik daar hoorde dat het over mij ging, viel mijn mond open van verbazing. Ik wist zelfs niet dat ik voor de wedstrijd van Klasse genomineerd was. Uren na het verrassingsfeest moest ik nog steeds bekomen. Ik kreeg een mooi boeket bloemen en een oorkonde en een broche voor de heldin van het jaar. Ik ben iedereen enorm dankbaar want ik doe mijn job nog steeds enorm graag. Ondanks dat ik binnenkort met pensioen mag, wil ik blijven werken zolang ik het graag doe en het fysiek aankan. Mijn kleinzoon die nu in het tweede leerjaar zit, studeert hier binnen vier jaar af. Het zou mooi zijn als we dan samen afscheid kunnen nemen van De Wilg." Na het feest ging Sonja gisterennamiddag gewoon terug aan het poetsen. "Nog vier jaar", glundert ze. "Minstens."