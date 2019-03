Zeventiger wordt tijdens snoeiwerken op helling meegesleurd door metershoge boom: slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis Tom Vierendeels

13 maart 2019

14u08 0 Linkebeek Een 76-jarige man uit Kasteelbrakel is woensdagochtend zwaargewond geraakt toen hij door een boom werd meegesleurd tijdens opruimwerken. Het slachtoffer liep een ernstige breuk op aan het onderbeen, maar zijn leven is niet in gevaar. De man lag op een steile helling, wat de hulpverlening bemoeilijkte.

Het ongeval gebeurde even na 9.30 uur in de Villalaan. Achter de tuinen van enkele woningen gaat de grond enorm steil naar beneden, tot aan het wandelpad Wijnbrondal. Op die helling staan bomen en een daarvan raakte ontworteld, mogelijk door de hevige wind van afgelopen week. Omdat een deel van de boom op de eigendom van de buren lag, had de eigenaar een beroep gedaan op Les Jardins Idée-Ô uit Itter om de omgevallen boom op te ruimen.

Benen gekneld

De zeventiger was er met twee collega’s aan de slag toen de boom bij zaagwerken plots kantelde en begon te schuiven. Het slachtoffer kon niet meer tijdig wegspringen, werd meegesleurd en kwam met beide benen gekneld te zitten onder het gevaarte.

Moeilijke plek

Een ziekenwagen van de Brusselse brandweer en een MUG-team van het Erasmusziekenhuis uit Anderlecht snelden ter plaatse en boden het slachtoffer, dat op een moeilijk toegankelijke plaats lag, de eerste zorgen toe. In eerste instantie werd getwijfeld om vanaf de Wijnbrondal te gaan. De Linkebeekse technische dienst kwam ter plaatse om de bareel te openen, maar enkele geparkeerde wagens bleken uiteindelijk de weg te versperren. Bij de reddingsoperatie kon een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West met hefkussens de stam optillen zodat de benen van het slachtoffer niet meer gekneld zaten. Nadien werd een stuk weggezaagd.

Collega in shock

Het G.R.I.M.P.-team van de brandweerzone Vlaams-Brabant West en het RISC-team van de Brusselse brandweer werden vervolgens opgeroepen om met een speciale brancard het slachtoffer door middel van touwen naar de hogergelegen tuin te hijsen. Deze twee teams zijn gespecialiseerd in het evacueren van slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen of grote hoogte bevinden. Eens op stabielere grond bood de MUG-dokter verdere verzorging aan, waarna het slachtoffer kort na 11 uur overgebracht kon worden naar de Ukkelse campus St-Elisabeth van de Europa Ziekenhuizen. Zijn leven is niet in gevaar, maar er wachten het slachtoffer vermoedelijk wel verschillende operaties en een zeer lange revalidatie.

Een collega van de man was enorm onder de indruk van de gebeurtenissen en werd na de reddingsoperatie in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. De snoeiwerken aan de boom werden stopgezet.