Zelfpluktuin met snijbloemen 14 juli 2018

Inwoners van Linkebeek kunnen voortaan bloemen plukken in een heuse zelfpluktuin vol snijbloemen. Het gemeentebestuur liet een perceel inzaaien langs de Kerkveldstraat. De mensen kunnen kiezen uit 35 bloemsoorten. Iedereen kan de bloemen zelf plukken en betaalt nadien de prijs een kassa aan de ingang. De kassa is onbewaakt en dus wordt er op de goede wil van de bewoners gerekend. "Dit principe is gebaseerd op vertrouwen en bestaat al jaren in andere anden", aldus het gemeentebestuur. (BKH)